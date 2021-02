(Di domenica 7 febbraio 2021) Per risolvere lo stallo e capire che maggioranza può sostenere un suo governo: il calendario del secondo giro

Montecitorio : Lunedì 8 e martedì 9 febbraio secondo giro di #Consultazioni del Presidente del Consiglio incaricato Mario #Draghi… - sole24ore : #Draghi, da lunedì nuovo giro di incontri. L’ok di #Lagarde (#Bce): farà ripartire l’#economia con l’aiuto dell’#Ue… - Agenzia_Ansa : Da lunedì il secondo giro di consultazioni di Draghi. M5s: 'Ci saremo con lealtà'. Salvini: 'Lega a disposizione'… - ilpost : Lunedì Draghi ricomincia con le consultazioni - RiccitelliF : RT @FrancescaPontan: #Zingaretti il lunedì dice che Conte è la figura per la rinascita italiana, domenica invece dice che è Draghi .. c’è… -

Ultime Notizie dalla rete : Lunedì Draghi

Affaritaliani.it

... oltre 214mila prenotazioni 7 Febbraio 2021 "Prendono il via domani8 febbraio nel Lazio le ... Read More Economia 'rilancerà l'economia italiana con aiuto Ue' parola di Christine Lagarde 7 ...Probabilmentenon si è sentito offeso per questa definizione, perché è consapevole che ... Così, ilsuccessivo, il Mef dovette rimodulare quella percentuale riposizionandola su di un ...