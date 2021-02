Lecco-Como LIVE, “La Partita” in diretta dal “Rigamonti-Ceppi” (Di domenica 7 febbraio 2021) Lecco-Como è il derby che chiude la 23a giornata del campionato di Serie C girone A. I padroni di casa, che in classifica hanno 34 punti ottenuti nei primi 22 turni (9 vittorie, 7 pareggi, 6 sconfitte), mentre i lariani, primi in classifica con 46 punti (14 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte), condividono la prima piazza del raggruppamento con il Renate, che in questo turno ha pareggiato in casa contro il Pontedera, in un match senza gol. Le statistiche e i precedenti di Lecco-Como Lecco-Como si è giocata la prima volta nella stagione 1940-41 in Coppa Italia. Da quell’occasione a oggi, questa sfida è stata disputata sul campo dei blucelesti 15 volte. Il bilancio di queste gare vede i padroni di casa avanti con 7 vittorie, a fronte dei 4 successi centrati dai lariani. Curiosamente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 7 febbraio 2021)è il derby che chiude la 23a giornata del campionato di Serie C girone A. I padroni di casa, che in classifica hanno 34 punti ottenuti nei primi 22 turni (9 vittorie, 7 pareggi, 6 sconfitte), mentre i lariani, primi in classifica con 46 punti (14 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte), condividono la prima piazza del raggruppamento con il Renate, che in questo turno ha pareggiato in casa contro il Pontedera, in un match senza gol. Le statistiche e i precedenti disi è giocata la prima volta nella stagione 1940-41 in Coppa Italia. Da quell’occasione a oggi, questa sfida è stata disputata sul campo dei blucelesti 15 volte. Il bilancio di queste gare vede i padroni di casa avanti con 7 vittorie, a fronte dei 4 successi centrati dai lariani. Curiosamente ...

