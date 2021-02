La Bleuline volley Forlì dimentica il passo falso e torna alla vittoria

RomagnaSport : - zazoomblog : Volley femminile a Fano la prima sconfitta stagionale per la Bleuline Libertas - #Volley #femminile #prima… - news_forlicesen : Volley femminile, a Fano la prima sconfitta stagionale per la Bleuline Libertas -

Ultime Notizie dalla rete : Bleuline volley

ForlìToday

Torna prontamente al successo laForlì che dimentica il passo falso di una settimana fa a Fano e sconfigge il Trasimenodopo una gara aspra e combattuta. Il tre a uno finale fa esplodere di gioia le forlivesi, ...Primo viaggio e prima sconfitta stagionale per laForlì. Una Libertas opaca cade sotto i colpi della Bcc Fano Pedini e sotto i colpi della solita scatenata Tallevi, una spina nel fianco per le forlivesi come già accaduto anche in ...Pronto riscatto Bleu Line. Forlì scaccia i fantasmi e le incertezze del match con Fano e doma 3-1 (25-22, 27-25, 18-25, 25-22) la corazzata Elettromil Trasimeno Perugia, giunta al secondo ko in 3 part ...Era stato immaginato e sognato ben diverso l’atteso ritorno alle gare in casa Corplast Edilvetri Corridonia. Il debutto nella serie B2 di volley femminile 2021 è stato infatti negativo per il sestetto ...