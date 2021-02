Jennifer Lawrence: sta meglio dopo l’incidente sul set (Di domenica 7 febbraio 2021) La produzione di Don’t Look Up, nuovo film targato Netflix in lavorazione a Boston, si è dovuta fermare bruscamente in seguito a un incidente, che sarebbe avvenuto nella giornata di venerdì, e che ha coinvolto una delle sue star ovvero Jennifer Lawrence. Cosa à accaduto a Jennifer Lawrence? Secondo il Boston Globe, l’incidente è avvenuto durante un effetto speciale girato intorno all’1: 30 ora locale, quando un bidone della spazzatura si è schiantato attraverso una finestra, facendo volare dei frammenti. Alcuni hanno colpito Lawrence, che secondo il giornale si stava tenendo il viso quando sono arrivati ??i medici.Una fonte interna alla produzione di Don’t Look Up avrebbe rivelato a Page Six che l’esplosione era programmata, trattandosi di uno stunt, ma ovviamente non era ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 7 febbraio 2021) La produzione di Don’t Look Up, nuovo film targato Netflix in lavorazione a Boston, si è dovuta fermare bruscamente in seguito a un incidente, che sarebbe avvenuto nella giornata di venerdì, e che ha coinvolto una delle sue star ovvero. Cosa à accaduto a? Secondo il Boston Globe,è avvenuto durante un effetto speciale girato intorno all’1: 30 ora locale, quando un bidone della spazzatura si è schiantato attraverso una finestra, facendo volare dei frammenti. Alcuni hanno colpito, che secondo il giornale si stava tenendo il viso quando sono arrivati ??i medici.Una fonte interna alla produzione di Don’t Look Up avrebbe rivelato a Page Six che l’esplosione era programmata, trattandosi di uno stunt, ma ovviamente non era ...

