Incidente a Pesaro con 3 morti: una delle vittime è l'animalista Elisabetta Barbieri di Rho (Di domenica 7 febbraio 2021) In un drammatico Incidente stradale sulla A14 all'altezza di Pesaro domenica mattina sono morte tre persone. Una è la volontaria e animalista Elisabetta Barbieri di Rho (Milano). L'Incidente è avvenuto attorno alle 5.30 nel tratto di strada tra Pesaro e Cattolica in direzione Bologna e ha visto il coinvolgimento di due mezzi pesanti e un furgone. A seguito del terribile scontro hanno perso la vita tre staffettisti, tra cui Elisabetta Barbieri, e un cane che i volontari stavano portando a conoscere la sua nuova famiglia. In lutto le associazioni animaliste per la morte di Elisabetta Barbieri e gli altri due staffettisti venuti a mancare. "Tutto il mondo del Volontariato Animalista, impietrito e attonito, assiste ...

