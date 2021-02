Grave incidente in A14, muoiono volontari Enpa: trasportavano cuccioli da adottare (Di domenica 7 febbraio 2021) . A lutto tutto il mondo animalista e del volontariato. Tra le vittime anche Elisabetta Barbieri, che aveva dedicato tutta la sua vita al benessere degli animali. Il drammatico incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, sulla A14 Bologna-Taranto. Il tragico schianto ha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 7 febbraio 2021) . A lutto tutto il mondo animalista e delato. Tra le vittime anche Elisabetta Barbieri, che aveva dedicato tutta la sua vita al benessere degli animali. Il drammaticoè avvenuto nella notte tra sabato e domenica, sulla A14 Bologna-Taranto. Il tragico schianto ha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : Elisabetta Barbieri, volontaria Enpa, e due colleghi morti in A14: trasportavano cani ... - pomeriggio5 : Grave lutto per Dayane Mello, suo fratello è rimasto vittima di un incidente ?? #Pomeriggio5 #GFVIP - Laural21562870 : RT @PlanetSurfinia: #VoiceLess Ciao Eli, Ci mancherà tutto di voi . Proteggi tutti noi (bipedi e quadrupedi) da lassù. Ente Nazionale Pr… - EttaLisetta : RT @CiaoKarol: Terribile schianto sull’A14, due morti: Elisabetta e il suo autista, trasportavano cani e gatti per le adozioni: Due morti,… - FuffaForte : RT @Phastidio: In questa tragica circostanza, ricordiamo il ruolo di queste belle persone Elisabetta Barbieri e altri due volontari Enpa m… -