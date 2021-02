GF Vip | Tommaso Zorzi infuriato per uno scherzo di Zenga | vuole andarsene

(Di domenica 7 febbraio 2021)è caduto nelloarchitettato da Andreae da Rosalinda Cannavò L’influencer milanese ha trovato un bigliettino – scritto di proposito dache insieme a Rosalinda, hanno voluto fargli credere che c’è un amore corrisposto in atto.abbocca alloe crede di avere uno scoop per Signorini, che lo aveva “ingaggiato” insieme a Stefania Orlando per seguire l’evolversi della simpatia tra i due. Detto fatto.ha ritrovato il biglietto nascosto tra le cose di Andreae insieme a Stefania si ritirano in stanza a leggerlo. I due sono convinti di aver scoperto un flirt, invece è tutto uno. la reazione di? Neanche a dirlo, insieme a Stefania ...

BoriManuela : @Sara_14Jun @Sgagnaveder Ma poi...chi è Tommaso??un vip?? - Julie8875970754 : La mia radio GF VIP ?????????????????? @GrandeFratello @stefyorlando?? @tommaso_zorzi ?? @AndreaZelletta ?? #GFVIPRADIO… - infoitcultura : Gf Vip, Tommaso Zorzi squalificato per bestemmia? La frase sospetta durante una partita di pallavolo - infoitcultura : GF Vip, bestemmia di Tommaso Zorzi? Web in rivolta: verrà squalificato? -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Tommaso

Dopo lo scherzo ai danni diZorzi e Stefania Orlando , pare che i due concorrenti del Grande Fratello, abbiano intenzione di mettere in piedi un "contro scherzo" fingendosi arrabbiati e preparando le valigie per ...TI POT REBB E ANCHE INTERESSARE "> Giorgia Rossi, in rosso toglie il fiato: record di likes per l'ultimo scatto FOTO GFZorzi e Stefania Orlando preparano le valigiee Stefania ...Tommaso Zorzi ha bestemmiato durante una partita di pallavolo dentro la casa del GfVip? È quanto si stanno chiedendo in molti sui social, guardando e riguardano un filmato.Proprio l’attrice, nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip non era presente per via di un piccolo incidente accaduto al figlio. A quanto pare, Mario Ermito e Myriam Catania avrebbero un ...