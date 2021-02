Esplode l’amore fra due ex gieffini di Signorini (ma lei è fidanzata!) (Di lunedì 8 febbraio 2021) Mario Ermito e Myriam Catania sarebbero una coppia, questo è quello che ha riportato Gabriele Parpiglia su Giornalettismo che ha letteralmente parlato di “flirt nascente” e “qualcosa nato dietro le quinte” del Grande Fratello Vip. E Quentin Kammermann? Quando Myriam era una concorrente del GF Vip, infatti, era felicemente fidanzata con l’attore Quentin Kammermann con cui ha un figlio, il piccolo Jacques. Ora, alla luce del gossip esploso, quell’amore sembrerebbe essere incerto: Myriam e Quentin stanno ancora insieme? E Mario che ruolo ha in questa storia? Ecco cosa riporta Giornalettismo: “La news era nell’aria. Ma mancavano i protagonisti di un rumors nato in queste ore che narrava di un flirt nascente tra due eliminati dal Gf Vip di questa lunghissima edizione in corso premiata dagli ascolti. Chi sono i due protagonisti? Giornalettismo ha scoperto di chi si tratta e ... Leggi su biccy (Di lunedì 8 febbraio 2021) Mario Ermito e Myriam Catania sarebbero una coppia, questo è quello che ha riportato Gabriele Parpiglia su Giornalettismo che ha letteralmente parlato di “flirt nascente” e “qualcosa nato dietro le quinte” del Grande Fratello Vip. E Quentin Kammermann? Quando Myriam era una concorrente del GF Vip, infatti, era felicemente fidanzata con l’attore Quentin Kammermann con cui ha un figlio, il piccolo Jacques. Ora, alla luce del gossip esploso, quelsembrerebbe essere incerto: Myriam e Quentin stanno ancora insieme? E Mario che ruolo ha in questa storia? Ecco cosa riporta Giornalettismo: “La news era nell’aria. Ma mancavano i protagonisti di un rumors nato in queste ore che narrava di un flirt nascente tra due eliminati dal Gf Vip di questa lunghissima edizione in corso premiata dagli ascolti. Chi sono i due protagonisti? Giornalettismo ha scoperto di chi si tratta e ...

StraNotizie : Esplode l'amore fra due ex gieffini di Signorini (ma lei è fidanzata!) - BITCHYFit : Esplode l'amore fra due ex gieffini di Signorini (ma lei è fidanzata!)

