Emanuele Filiberto contro la gestione di Sanremo “Ridicolo, virus non si combatte così” ed è polemica (Di domenica 7 febbraio 2021) Il Festival di Sanremo continua a far parlare di sé, ancora prima del suo inizio. Dopo le recenti polemiche e la scelta di non avere il pubblico all’interno dell’Ariston, al fine di rispettare le norme per evitare il diffondersi del Coronavirus, molti stanno immaginando come sarà la popolare kermesse musicale in questa nuova veste. Emanuele Filiberto di Savoia non apprezza le scelte prese per il Festival A far sentire la propria voce è stato Emanuele Filiberto di Savoia, il quale, nel 2010, aveva calcato il palco con il brano Italia amore mio. Un cantante ha bisogno del pubblico, solo la televisione non è la stessa cosa. Un presentatore, un conduttore come Fiorello, che si appoggia molto alla platea per le sue battute, ha bisogno del pubblico. Vogliamo tutti fare i ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 7 febbraio 2021) Il Festival dicontinua a far parlare di sé, ancora prima del suo inizio. Dopo le recenti polemiche e la scelta di non avere il pubblico all’interno dell’Ariston, al fine di rispettare le norme per evitare il diffondersi del Corona, molti stanno immaginando come sarà la popolare kermesse musicale in questa nuova veste.di Savoia non apprezza le scelte prese per il Festival A far sentire la propria voce è statodi Savoia, il quale, nel 2010, aveva calcato il palco con il brano Italia amore mio. Un cantante ha bisogno del pubblico, solo la televisione non è la stessa cosa. Un presentatore, un conduttore come Fiorello, che si appoggia molto alla platea per le sue battute, ha bisogno del pubblico. Vogliamo tutti fare i ...

Il principe critica le decisioni prese in merito al pubblico di Sanremo: "Non si combatte così il virus". Emanuele Filiberto di Savoia va controcorrente e critica duramente la decisione, dettata dal ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini e certificata dal Cts

Emanuele Filiberto, ormai uno dei personaggi televisivi più esposti in Italia e in Svizzera, in una recente intervista ha detto la sua opinione sulla gestione del Festival di Sanremo in questo periodo

