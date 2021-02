Draghi ha cambiato schema di gioco e Salvini ha risposto (Di domenica 7 febbraio 2021) Raramente mi trovo in disaccordo con Giovanni Orsina, uno dei più fini analisti delle vicende politiche italiane. Ma per una volta, mi sia permesso di avere qualche dubbio sulla sua analisi consegnata a Federica Fantozzi qualche giorno fa per queste pagine. Aver individuato un problema nella cosiddetta “sindrome delle fogne e del Papeete”, che avrebbe tenuto la destra lontana da Mario Draghi, ha sottovalutato secondo me il punto importante delle nostre ultime vicende politiche. Che abbraccia la destra come la sinistra. Forse è troppo facile dirlo oggi, dopo “il contropiede del Capitano” di ieri, che ha spiazzato prima di tutto le forze di sinistra. Credo, tuttavia, che il problema sia più a fondo e anche, per i suoi aspetti, sia strettamente politico (pur non essendo irrilevante, ovviamente, che ci sia anche una questione sostanziale, in questo momento, che è mettere ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 febbraio 2021) Raramente mi trovo in disaccordo con Giovanni Orsina, uno dei più fini analisti delle vicende politiche italiane. Ma per una volta, mi sia permesso di avere qualche dubbio sulla sua analisi consegnata a Federica Fantozzi qualche giorno fa per queste pagine. Aver individuato un problema nella cosiddetta “sindrome delle fogne e del Papeete”, che avrebbe tenuto la destra lontana da Mario, ha sottovalutato secondo me il punto importante delle nostre ultime vicende politiche. Che abbraccia la destra come la sinistra. Forse è troppo facile dirlo oggi, dopo “il contropiede del Capitano” di ieri, che ha spiazzato prima di tutto le forze di sinistra. Credo, tuttavia, che il problema sia più a fondo e anche, per i suoi aspetti, sia strettamente politico (pur non essendo irrilevante, ovviamente, che ci sia anche una questione sostanziale, in questo momento, che è mettere ...

