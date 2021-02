CR7 e difesa top: Juve sesto senso scudetto (Di domenica 7 febbraio 2021) Gol del solito Ronaldo e autorete di Ibañez: battuta e superata la Roma al terzo posto. Sei vittorie di fila per Pirlo: "I campioni mi aiutano" Leggi su quotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Gol del solito Ronaldo e autorete di Ibañez: battuta e superata la Roma al terzo posto. Sei vittorie di fila per Pirlo: "I campioni mi aiutano"

Notiziedi_it : Fonseca: “La Juve si è difesa vicino all’area. CR7 è il migliore al mondo. Ecco cosa non ha funzionato” - Domenico1oo777 : RT @paolorossi1965: La vittoria di una squadra tatticamente matura, con una difesa d'acciaio e che sa come colpire. Fidandosi di un #CR7 su… - eldavidinho32 : RT @lucanatalizi: Un piano gara ben articolato in fase difensiva da #Pirlo: ??Non concedere profondità ??Non concedere spazio tra la linea di… - DespricableMe : RT @paolorossi1965: La vittoria di una squadra tatticamente matura, con una difesa d'acciaio e che sa come colpire. Fidandosi di un #CR7 su… - sportli26181512 : Juve-Roma, le pagelle: CR7 uomo dei momenti chiave, 7,5. Kumbulla, dolori di crescita: 5: Juve-Roma, le pagelle: CR… -