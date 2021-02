Covid Germania, 8.616 casi e altri 231 morti (Di domenica 7 febbraio 2021) (Adnkronos) - E' salito a 61.517 il numero dei morti in Germania legato al Covid-19. Lo ha riferito il Robert Koch Institute (Rki), l'istituto che monitora l'andamento della pandemia nel Paese, dando notizia di altre 231 vittime nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i contagi, sono 8.616 quelli diagnosticati in più rispetto a ieri, per un totale di quasi 2,3 milioni dall'inizio dell'emergenza. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) (Adnkronos) - E' salito a 61.517 il numero deiinlegato al-19. Lo ha riferito il Robert Koch Institute (Rki), l'istituto che monitora l'andamento della pandemia nel Paese, dando notizia di altre 231 vittime nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i contagi, sono 8.616 quelli diagnosticati in più rispetto a ieri, per un totale di quasi 2,3 milioni dall'inizio dell'emergenza.

