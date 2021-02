Covid e movida, a Napoli multate 82 persone in poche ore (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutomovida al setaccio dei carabinieri del Comando provinciale di Napoli che hanno presidiato le aree più affollate della città; 82 le persone sanzionate. Nei quartieri Vomero e Capodimonte i militari hanno identificato oltre 150 persone – 32 già note alle forze dell’ordine – e controllato 68 veicoli. Ventisette le sanzioni per violazioni alla normativa anti-contagio. Molte sono state contestate per mancanza di mascherina e per violazione del coprifuoco. Due giovani sono stati denunciati perché trovati – in Piazza Vanvitelli – in possesso di coltellini a serramanico. Sanzioni Covid anche nei quartieri periferici di Secondigliano e Scampia. In poche ore sono state notificate 47 multe ad altrettante persone, sorprese senza dispositivi di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoal setaccio dei carabinieri del Comando provinciale diche hanno presidiato le aree più affollate della città; 82 lesanzionate. Nei quartieri Vomero e Capodimonte i militari hanno identificato oltre 150– 32 già note alle forze dell’ordine – e controllato 68 veicoli. Ventisette le sanzioni per violazioni alla normativa anti-contagio. Molte sono state contestate per mancanza di mascherina e per violazione del coprifuoco. Due giovani sono stati denunciati perché trovati – in Piazza Vanvitelli – in possesso di coltellini a serramanico. Sanzionianche nei quartieri periferici di Secondigliano e Scampia. Inore sono state notificate 47 multe ad altrettante, sorprese senza dispositivi di ...

