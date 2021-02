Berti | “Rifiutai Milan e Juventus | volevo solo l’Inter Sullo Scudetto …”

PianetaMilan : #Berti a @tuttosport: 'Rifiutai @acmilan e @juventusfc: volevo solo l'@Inter. Sullo #Scudetto ...' - #Calcio… -

Ultime Notizie dalla rete : Berti Rifiutai

Pianeta Milan

Io andai in crisi, per me all'epoca l'italiano era la lingua di Peppino Gagliardi e Orietta... Così mie scegliemmo come vocalist una delle ragazzine che avevamo assoldato per i cori ...Io andai in crisi, per me all'epoca l'italiano era la lingua di Peppino Gagliardi e Orietta... Così mie scegliemmo come vocalist una delle ragazzine che avevamo assoldato per i cori ...Nicola Berti, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato anche di Nicolò Barella. Secondo l'ex nerazzurro, è il centrocampista più forte di tutti in Europa ...Nicola Berti, ex centrocampista tra le altre di Fiorentina e Inter, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport commentando il suo passato e l'attualità: "Rifiutai Milan e Juvenus.