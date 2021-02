Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 6 febbraio 2021 (Di domenica 7 febbraio 2021) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 6 febbraio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 lo show Affari tuoi Viva gli sposi ha totalizzato 4125 spettatori (15.77% di share); su Canale5 il programma C’è posta per te ha avuto 6132 spettatori (share 29.17%). Su Italia1 il film Cattivissimo Me 2 ha ottenuto 1446 spettatori (5.69%); su Rai2 l’episodio di FBI 1246 (4.72%) e quello di Blue Bloods 1216 (4.82%); su Rai3 il film L’Ultimo Bacio ha totalizzato 1254 spettatori (share 5.34%); su Rete4 il film Non c’è due senza quattro 932 spettatori (3.86%); su La7 il programma Eden – Un pianeta da salvare ne ha avuti 667 (3.05%). ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 7 febbraio 2021)tv: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 lo show Affari tuoi Viva gli sposi ha totalizzato 4125 spettatori (15.77% di share); su Canale5 il programma C’è posta per te ha avuto 6132 spettatori (share 29.17%). Su Italia1 il film Cattivissimo Me 2 ha ottenuto 1446 spettatori (5.69%); su Rai2 l’episodio di FBI 1246 (4.72%) e quello di Blue Bloods 1216 (4.82%); su Rai3 il film L’Ultimo Bacio ha totalizzato 1254 spettatori (share 5.34%); su Rete4 il film Non c’è due senza quattro 932 spettatori (3.86%); su La7 il programma Eden – Un pianeta da salvare ne ha avuti 667 (3.05%). ...

Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Affari Tuoi Viva gli sposi (15.8%), C’è posta per te (29.2%) | Dati Auditel 6 febbraio 2021 - zazoomblog : Ascolti tv sabato 6 febbraio 2021: Affari tuoi C’è posta per te Cattivissimo me 2 dati Auditel e share - #Ascolti… - CorriereCitta : #Ascoltitv sabato 6 febbraio 2021: Affari tuoi, C'è posta per te, - claudio_astorri : Ci scherziamo. Con tanto di assegnazione di premi al demerito. Ma certi comunicati stampa delle #Radio appena succe… - infoitcultura : Alfonso Signorini, calano gli ascolti del GF Vip: i dati -