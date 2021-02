Anticipazioni Uomini e Donne lunedì 8 febbraio: Gemma disperata, Maurizio corteggia Pamela (Di domenica 7 febbraio 2021) Torna il quotidiano appuntamento con Uomini e Donne, e la settimana promette grandi emozioni. Trono Over: Maurizio Guerci le scuse del cavaliere Maurizio Guerci è diventato ben presto uno dei cavalieri del parterre maschile di Uomini e Donne più chiacchierati. La sua fugace e intensa storia con Gemma Galgani gli ha regalato notorietà e, nonostante ormai non si frequentino più, il pubblico del programma continua ad avere molta curiosità nei confronti del cavaliere. I suoi modi gentili e la sua bellezza hanno attirato l’attenzione anche di alcune Donne che sono arrivate in studio per fare la sua conoscenza, ma lui non ha ancora trovato una dama che faccia al caso suo. Gemma, intanto pare non voglia rassegnarsi alla ... Leggi su solonotizie24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Torna il quotidiano appuntamento con, e la settimana promette grandi emozioni. Trono Over:Guerci le scuse del cavaliereGuerci è diventato ben presto uno dei cavalieri del parterre maschile dipiù chiacchierati. La sua fugace e intensa storia conGalgani gli ha regalato notorietà e, nonostante ormai non si frequentino più, il pubblico del programma continua ad avere molta curiosità nei confronti del cavaliere. I suoi modi gentili e la sua bellezza hanno attirato l’attenzione anche di alcuneche sono arrivate in studio per fare la sua conoscenza, ma lui non ha ancora trovato una dama che faccia al caso suo., intanto pare non voglia rassegnarsi alla ...

