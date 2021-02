VIDEO Vincent Kriechmayr | vittoria superG Garmisch | l’austriaco trionfa prima dei Mondiali

(Di sabato 6 febbraio 2021)ha vinto ildi, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino.si è imposto sulla pista tedesca e si lancia con grande ottimismo verso idi Cortina d’Ampezzo. Quinto posto per Christof Innerhofer, appena davanti a Dominik Paris, ieri vincitore della discesa. Di seguito ildelladineldi: CLICCA QUI PER ILFoto: Shutterstock

V_Boy_Vincent : RT @WholeLottaLyes: Cristiano Ronaldo - The Story - VinnyCiulla1 : @HCrossFB @Coach_Smith61 Vincent Ciulla 6,2 260 4.56 GPA - VinnyCiulla1 : @CoachKolt Vincent Ciulla 6,2 260 4.56 GPA - VinnyCiulla1 : @coachawarner Vincent Ciulla 6,2 260 4.56 GPA - damehova9 : RT @VinnyCiulla1: @ArmyFB_Recruit @ArmyWP_Football @CoachJeffMonken Vincent Ciulla 6,2 260 4.56 GPA -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Vincent

NEVEITALIA.IT

DIRETTA SUPER - G GARMISCH: KRIECHMAYR LEADERKriechmayr è al comando del super - G di Garmisch quando tutti i migliori sono ormai scesi, ...DIRETTA SUPER - G GARMISCH STREAMINGTV: COME ...Mace, 'OBE' Leggi anche Mahmood, guarda ildi 'Inuyasha' New Music Friday, le scelte di Rolling " 18 dicembre 2020 È il primo grande ..., Angel Olsen), presentato come un tributo alla forza ...Vincent Kriechmayr ha vinto il superG di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. L'austriaco si è imposto sulla pista tedesca e si lancia con grande ottimismo verso i Mondial ...Diretta super-G Garmisch streaming video Rai: orario e risultato live della prova che si disputa per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino.