Twitch | lo ' schermo viola della morte' è sempre più una piaga e ora invade anche i videogiochi

Leggi su eurogamer

(Di sabato 6 febbraio 2021) In questi ultimi tempi,è stato oggetto di numerose critiche a causa di una nuova feature introdotta nei suoi stream embedded, ovvero linkati su altre piattaforme. Se tentate di vedere uno stream linkato su una qualsiasi piattaforma che non sia, verrete bloccati da un pop-up inevitabile di 30 secondi, il quale vi invita a vedere la trasmissione esclusivamente sul proprio sito. Il messaggio apparea chi si trova su, ma usa programmi che bloccano la pubblicità, come AdBlock. Fino ad oggi, si trattava di una noia che riguardava solo i siti internet, ma pare che la questione non riguardi più solo l'embedding esterno. Leggi altro...