infoitsport : Serie A: suicidio Atalanta, il Toro rimonta tre gol. Pari pazzesco a Bergamo - Yogaolic : Suicidio Atalanta: da 3-0 a 3-3 con il Torino - qn_giorno : Suicidio Atalanta: da 3-0 a 3-3 con il Torino - alessadrocava : @BlackWhite1977 Si beh suicidio atalanta - davide_luise : Che brutto posto i social. Prima della gara ne avremmo presi 4. Quando sono arrivate le formazione è arrivata la co… -

Ultime Notizie dalla rete : Suicidio Atalanta

IL GIORNO

Finale con Belotti che cerca il quarto gol in contropiede e l'costretta a difendersi. Finisce 3 - 3, pareggio meritato per un Torino in ripresa. La Dea può solo recriminare per essersi ...Il sabato di Serie A comincia con un mare di sorprese, nonostante siano solo due le partite in programma alle ore 15. Foto di Paolo Magni / Ansa- Torino e Sassuolo - Spezia però regalano emozioni a non finire, soprattutto il match del Gewiss Stadium dove i nerazzurri scappano sul 3 - 0 prima di farsi raggiungere clamorosamente nella ...Clamoroso risultato quello che si è sviluppato in quel di Bergamo. L'Atalanta di Gasperini sembrava aver ipotecato il match nei primi 20' minuti di ...Senza gol non è bello ma questo tipo di gare si giocano in 180 minuti. Il primo tempo è passato e ora si aspetta il secondo. A Bergamo ci sarà bisogno dei gol per decidere chi andrà in finale Napoli-A ...