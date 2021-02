"Smart working + farm supporting: l'ultima frontiera del lavoro da remoto" (Di sabato 6 febbraio 2021) Si chiama “Smart working + farm supporting” ed è l’ultima frontiera del lavoro da remoto. La formula fa riferimento alla parola “farm” (in inglese, “azienda agricola”): si tratta infatti di lavorare a distanza alloggiando gratuitamente in aziende agricole attrezzate appositamente per ospitare Smart workers, quindi dotate di tutti i comfort nonché di una rete wi-fi potentissima. Troppo bello per essere vero? Il fatto che sia una proposta gratuita potrebbe, in effetti, destare dei sospetti. A chiarire il funzionamento ad HuffPost è Federico Pisanty, ideatore di Borgo Office, la prima piattaforma che unisce le necessità di lavorare da remoto dei nomadi digitali all’offerta di ospitalità in zone rurali: ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 febbraio 2021) Si chiama “” ed è l’delda. La formula fa riferimento alla parola “” (in inglese, “azienda agricola”): si tratta infatti di lavorare a distanza alloggiando gratuitamente in aziende agricole attrezzate appositamente per ospitareworkers, quindi dotate di tutti i comfort nonché di una rete wi-fi potentissima. Troppo bello per essere vero? Il fatto che sia una proposta gratuita potrebbe, in effetti, destare dei sospetti. A chiarire il funzionamento ad HuffPost è Federico Pisanty, ideatore di Borgo Office, la prima piattaforma che unisce le necessità di lavorare dadei nomadi digitali all’offerta di ospitalità in zone rurali: ...

