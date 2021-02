Sassuolo Spezia 1-2: cronaca e tabellino (Di sabato 6 febbraio 2021) Al Mapei Stadium, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Sassuolo e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al “Mapei Stadium”, Sassuolo e Spezia si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sassuolo Spezia 1-2 MOVIOLA 78? – Gol di Gyasi – Colpo di testa di Ismailj e tap-in vincente di Gyasi a pochi passi da Consigli. 66? Occasione Muldur – Berardi e Muldur triangolano bene sulla trequarti destra offensiva, il turco entra in area e calcia con il sinistro ma non trova lo specchio. 57? Occasione Haraslin – Cresce il Sassuolo. Ci prova Haraslin con un destro potente: vola Provedel e devia in corner. 55? Occasione Traoré ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Al Mapei Stadium, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Al “Mapei Stadium”,si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-2 MOVIOLA 78? – Gol di Gyasi – Colpo di testa di Ismailj e tap-in vincente di Gyasi a pochi passi da Consigli. 66? Occasione Muldur – Berardi e Muldur triangolano bene sulla trequarti destra offensiva, il turco entra in area e calcia con il sinistro ma non trova lo specchio. 57? Occasione Haraslin – Cresce il. Ci prova Haraslin con un destro potente: vola Provedel e devia in corner. 55? Occasione Traoré ...

pisto_gol : Da quando c’è DBallardini, il Genoa è passato da 7pt in 13 partite-media 0.53, a 14pt in 7 partite, media 2.0, gli… - thudao76 : RT @calciomio: SERIE A : Le Torino arrache un nul spectaculaire contre l'Atalanta, le Spezia Calcio surprend Sassuolo : - _grazy87 : Lo Spezia nonostante sia il primo anno che è in serie A, sta facendo una grande stagione, e la vittoria a Sassuolo… - Guardalinee : FT Atalanta-Torino 3-3 (Ilicic 14', Gosens 19', Muriel 21', Belotti 42', Bremer 46', Bonazzoli 84') Sassuolo-Spezi… - calciomio : SERIE A : Le Torino arrache un nul spectaculaire contre l'Atalanta, le Spezia Calcio surprend Sassuolo : -