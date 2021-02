Sassuolo | finalmente Berardi | con lo Spezia parte in panchina

(Di sabato 6 febbraio 2021) Domenicotorna a disposizione delin occasione della gara con lo. L’attaccante dovrebbe però partire dallaIl tecnico delRoberto De Zerbi ritrova Domenicodopo un mese di assenza ma secondo Gazzetta dello Sport sembra intenzionato a lasciarlo indal primo minuto contro lo. Con lui in campo ilha ottenuto sette vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte in 15 partite; senza di lui il bilancio in cinque partite è di una sola vittoria, due pareggi e altrettante sconfitte. Leggi su Calcionews24.com

Per esempio tre anni fa lanciò per la prima volta i quattro tenori: dentro dall'inizio ... Negli ultimi scontri diretti (Roma, Sassuolo e Bergamo) le ali sono sempre più decisive e anche ... Nzola ancora out per infortunio TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 21^ GIORNATA Condividi:. Spezia e Sassuolo si ritrovano dopo la sfida dell'andata che fu dominata dagli emiliani: a Cesena finì 4-1 ...