Salvini apre a Draghi | Sintonia sullo sviluppo del Paese

Leggi su agi

(Di sabato 6 febbraio 2021) AGI - La delegazione della lega ha ufficializzato il sostegno per la nascita del governo, nel penultimo appuntamento del primo giro di consultazioni del premier incaricato. ", cantieri, lavoro e imprese compatibili con la tutela dell'ambiente: penso che ci sia una unae sensibilità comune", ha sintetizzato il leader leghista, Matteo, al termine dell'incontro, assicurando di aver trovato l'ex presidente della Bce "in forma, attento, propositivo". "L'importante è che non sia il governo dei 'no'. Se è il governo dei 'no', dei 'fermi tutti', degli 'stop', dei 'non facciamo niente' ... ecco noi abbiamo già dato", ha aggiunto. Passo indietro sui nomi Quando alla possibile squadra dei ministri,ha precisato: "Non abbiamo chiesto nè intendiamo chiedere posti. Lasciamo ...