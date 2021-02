Rugby, Paolo Garbisi: “Saremo pronti per l’Inghilterra”: Luca Sperandio: “Prestazione di squadra altalenante” (Di sabato 6 febbraio 2021) Al termine della partita vinta dalla Francia con bonus in casa dell’Italia nella prima giornata del Sei Nazioni 2021 di Rugby, in cui i transalpini sono passati a Roma per 10-50, hanno parlato ai microfoni di DMAX due azzurri, Paolo Garbisi e Luca Sperandio, con quest’ultimo autore dell’unica meta azzurra. Paolo Garbisi analizza il match: “Dopo aver preso cinquanta punti insomma non è che ci sia molto da dire. Non c’è molto da essere da essere positivi, sicuramente dovremmo riguardare bene in settimana quelle che sono state purtroppo le tante cose che sono storte perché sabato prossimo c’è una partita più dura contro l’Inghilterra, quindi Saremo sicuramente più pronti perché quello che abbiamo mostrato oggi non è ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) Al termine della partita vinta dalla Francia con bonus in casa dell’Italia nella prima giornata del Sei Nazioni 2021 di, in cui i transalpini sono passati a Roma per 10-50, hanno parlato ai microfoni di DMAX due azzurri,, con quest’ultimo autore dell’unica meta azzurra.analizza il match: “Dopo aver preso cinquanta punti insomma non è che ci sia molto da dire. Non c’è molto da essere da essere positivi, sicuramente dovremmo riguardare bene in settimana quelle che sono state purtroppo le tante cose che sono storte perché sabato prossimo c’è una partita più dura contro, quindisicuramente piùperché quello che abbiamo mostrato oggi non è ...

