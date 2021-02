(Di sabato 6 febbraio 2021) per il match della 21ª giornata di Serie A Laaffronta lasabato alle 18 all’Allianz Stadium, nel big match valido per la 21ª giornata di Serie A. Dando uno sguardo alle, ecco ledi Andrea. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNTUSNEWS24 Il tecnico dovrebbe riaffidarsi a Bonucci e Chiellini dal primo minuti al centro della difesa, così come ad Alvaro Morata in attacco, che nell’ultima partita ha lasciato spazio a Kulusevski.ntus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : Le probabili formazioni di Parma-Bologna: Orsolini si candida per un posto, Antov in panchina - infoitsport : PROBABILI FORMAZIONI - Tutte le ultime sul 21° turno di A: Leao mette la freccia e sorpassa Rebic - zazoomblog : Genoa-Napoli: probabili formazioni diretta tv e le ultime dal match - #Genoa-Napoli: #probabili #formazioni - tuttopescara1 : RT @tuttopescara1: CdS - Pescara-Reggina, le probabili formazioni - TuttoHellasVer1 : Gazzetta dello Sport: 'Udinese-Verona, le probabili formazioni: Lasagna dal 1'' -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

Juve Roma: le ultime sulle possibili scelte di Pirlo per il match della 21ª giornata di Serie ASASSUOLO SPEZIA Leggiamo adesso insieme qualche notizia circa ledi Sassuolo Spezia . In attacco, considerato che Berardi non è al top, il Sassuolo potrebbe ...Conte. Atalanta-Torino, sabato 6 febbraio ore 15.00. Atalanta, Miranchuk verso la conferma. Imbarazzo della scelta in attacco per Gian Piero Gasperini. Ranieri. Milan-Crotone, domenica 7 febbraio ore ...Probabili formazioni Juve Roma: le ultime sulle possibili scelte di Pirlo per il match della 21ª giornata di Serie A ...