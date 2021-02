Porti, prima uscita di Annunziata a Salerno: Spinta su logistica e semplificazione (Di sabato 6 febbraio 2021) logistica esemplificazione. Nella prima uscita pubblica da presidente dell’Autorità diSistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Andrea Annunziata illustra quelloche può essere definito come il manifesto della sua azione amministrativa epolitica. Alla Stazione Marittima di Salerno, in compagnia del sindaco VincenzoNapoli e del deputato Piero De Luca, il nuovo capo dell’Authority portualecampana parla di “posizione strategica delle nostre infrastrutture”.Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia possono giocare un ruolo fondamentalenell’ambito del Corridoio 5. “Un collegamento che parte da Helsinki -spiega Annunziata – e arriva fino alla Valletta, a Malta. Pensate che questoCorridoio incrocia il mare per la prima volta proprio in ... Leggi su ildenaro (Di sabato 6 febbraio 2021). Nellapubblica da presidente dell’Autorità diSistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Andreaillustra quelloche può essere definito come il manifesto della sua azione amministrativa epolitica. Alla Stazione Marittima di, in compagnia del sindaco VincenzoNapoli e del deputato Piero De Luca, il nuovo capo dell’Authority portualecampana parla di “posizione strategica delle nostre infrastrutture”.Napoli,e Castellammare di Stabia possono giocare un ruolo fondamentalenell’ambito del Corridoio 5. “Un collegamento che parte da Helsinki -spiega– e arriva fino alla Valletta, a Malta. Pensate che questoCorridoio incrocia il mare per lavolta proprio in ...

