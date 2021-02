"Poi non ci seguono più". Prego? Flavio Insinna, gaffe rovinosa: la risposta raggelante di Milly Carlucci, che imbarazzo (Di sabato 6 febbraio 2021) Momenti di grosso imbarazzo a Il cantante mascherato. Tutta "colpa" di Flavio Insinna, che interviene a gambe tese sullo show musicale di Milly Carlucci su Rai1. Sul palco si esibisce l'Orsetto, e la giuria formata da Patty Pravo, Caterina Balivo, Costantino Della Gherardesca e Francesco Facchinetti si sfidano sulla possibile identità del concorrente vip misterioso. Secondo Facchinetti potrebbe trattarsi di Benjamin Mascolo, metà del duo pop Benji e Fede e idolo delle ragazzine. Qui Insinna fa un appello ai telespettatori: "Io più che altro in questo momento vorrei dire a mamma di non andare via dallo schermo alla ricerca di Benji, perché io lo so ma le mamme non lo sanno, vanno via e non ci seguono più". Come dire: Benji sarebbe un signor nessuno, perfetto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Momenti di grossoa Il cantante mascherato. Tutta "colpa" di, che interviene a gambe tese sullo show musicale disu Rai1. Sul palco si esibisce l'Orsetto, e la giuria formata da Patty Pravo, Caterina Balivo, Costantino Della Gherardesca e Francesco Facchinetti si sfidano sulla possibile identità del concorrente vip misterioso. Secondo Facchinetti potrebbe trattarsi di Benjamin Mascolo, metà del duo pop Benji e Fede e idolo delle ragazzine. Quifa un appello ai telespettatori: "Io più che altro in questo momento vorrei dire a mamma di non andare via dallo schermo alla ricerca di Benji, perché io lo so ma le mamme non lo sanno, vanno via e non cipiù". Come dire: Benji sarebbe un signor nessuno, perfetto ...

