Patto transatlantico | perché all’Italia serve l’Ue Parla Parenti Commissione Ue

(Di sabato 6 febbraio 2021) Alcuni giorni fa su Formiche.net, analizzando le note diffuse dal dipartimento di Stato, avevamo sottolineato come l’Italia commetterebbe un grave errore a pensare che il rapporto con gli Stati Uniti passi soltanto attraverso la relazione bilaterale. Di questo e molto altro abbiamoto con Antonio, capo della Rappresentanza in Italia dellaeuropea. Dopo i quattro anni difficili anni con Donald Trump alla Casa Bianca, l’arrivo di Joe Biden può rilanciare le relazioni transatlantiche? Sta emergendo una conferma del fatto che questa amministrazione statunitense ha un enorme compito interno che assorbirà molto energie. Credo dunque sarà una presidenza un po’ più domestica anche rispetto, per esempio, a quella di Barack Obama. In campo internazionale, però, c’è forte sollievo rispetto all’evidente attaccamento alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Patto transatlantico

Yahoo Finanza

...durata della crisi e' stato questo il principale argomento discusso nei corridoi del... creare un gruppo strutturato in Parlamento per una maggioranza più solida, aperò, ha poi ...E sembra pensato proprio per contenere gli aspetti più corrosivi delle nuove relazioni transatlantiche all'epoca del Green Deal il "nuovo" con cui lo stesso Michel, col placet ...La Casa Bianca chiama i suoi partner atlantici ma non Roma. Secondo il prof. Roberto Vitale, le ragioni sono riconducibili anche ai rapporti Italia-Cina ...Porte aperte agli investimenti di Pechino. Poche garanzie per quelli continentali. E nessuna sui diritti umani. Il trattato, voluto dalla Merkel, fa guadagnare solo la Germania ...