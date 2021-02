Non abbiamo abbastanza microchip (Di sabato 6 febbraio 2021) La produzione non riesce a stare dietro alla domanda: per ora ci sono problemi nel settore automobilistico, ma potrebbero espandersi Leggi su ilpost (Di sabato 6 febbraio 2021) La produzione non riesce a stare dietro alla domanda: per ora ci sono problemi nel settore automobilistico, ma potrebbero espandersi

CarloCalenda : Con il Presidente incaricato #Draghi abbiamo discusso delle priorità per il Paese. Dopo una delle legislature più t… - mauroberruto : “Prendiamoci cura, l’uno dell’altro” dice @mannocchia sorridendo “perché non abbiamo bisogna né di eroi né di vitti… - borghi_claudio : @davidallegranti Mi citi una persona che ho bloccato da mesi e che viene mostrato nella sua pochezza da un altro ra… - Gio_Ferrante3 : RT @fedevrico: a prescindere da tutto penso che finalmente riusciremo a dare ad evandro tutto il supporto che merita e che non gli è mai st… - ArmandaGelsomin : RT @inmyItalianshoe: Molte volte ciò di cui abbiamo bisogno non è di sentire un discorso perfetto, ma di avere accanto un cuore speciale c… -