No a Draghi | no a Berlusconi Dibba | la conta in Senato | slavina grillina | fiducia impossibile?

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 febbraio 2021) Mentre Luigi Di Maio parla alla Stampa e indica la via al M5s, "Sì a Mario, non è come Monti", il suo ex gemello Alessandro Di Battista scrive su Facebook un durissimo post per dire no allaal premier incaricato, e soprattutto mai a un governo che veda i 5 Stelle insieme con Forza Italia. Insomma, l'endorsement di Giuseppe Conte e Beppe Grillo per SuperMario si è tradotta in una frattura sostanziale tra le ali governiste e barricadere del Movimento, preludio forse a una scissione che appare oggi quasi inevitabile. "Volevo dirvi che non ho cambiato idea - scrivesui social -. Se fossi in Parlamento non darei laal Presidente". L'ex deputato, intorno a cui si riconoscerebbero in Parlamento una cinquantina di parlamentari, e specialmente 30 ...