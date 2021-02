NBA, come si sono concluse le partite giocate nella notte (Di sabato 6 febbraio 2021) sono da poco terminati i match disputati nella notte italiana, siamo dunque in grado di darvi i risultati NBA di tutte le partite. Se siete impazienti di conoscere i tabellini finali di ciascun incontro di scena nelle spettacolari arene sportive a stelle e strisce andate direttamente al prossimo paragrafo, dove vi riportiamo la lista con i risultati completi. Prima però permetteteci di ricordare che la prima parte della regular season del campionato NBA per la stagione 2020/2021 si concluderà il 4 marzo 2021, con una pausa di cinque giorni dal 5 al 10. Quindi le squadre torneranno in campo per la seconda parte della stagione regolare, che andrà avanti fino al 16 maggio. I play off, invece, scatteranno dal 22 maggio, preceduti dai Play-in, un mini torneo nel quale si affronteranno i team che concluderanno la regular ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 6 febbraio 2021)da poco terminati i match disputatiitaliana, siamo dunque in grado di darvi i risultati NBA di tutte le. Se siete impazienti di conoscere i tabellini finali di ciascun incontro di scena nelle spettacolari arene sportive a stelle e strisce andate direttamente al prossimo paragrafo, dove vi riportiamo la lista con i risultati completi. Prima però permetteteci di ricordare che la prima parte della regular season del campionato NBA per la stagione 2020/2021 si concluderà il 4 marzo 2021, con una pausa di cinque giorni dal 5 al 10. Quindi le squadre torneranno in campo per la seconda parte della stagione regolare, che andrà avanti fino al 16 maggio. I play off, invece, scatteranno dal 22 maggio, preceduti dai Play-in, un mini torneo nel quale si affronteranno i team che concluderanno la regular ...

dchinellato : LeBron ha appena distrutto l’All Star Game: “Ho zero energie e zero interesse per un evento simile. Ci era stato de… - frabia17 : @dchinellato Quel tweet è gravissimo, nemmeno un bambino lo fa. Spero l Nba prenda provvedimenti. A livello intelle… - aleorto824 : @Luca_dallan Meglio @Lisa69710420 come analista nba - MilanWorldForum : Serie A : possibile una luxury tax. Le news -) - maxmassi969 : @AndreaStair Nel calcio non esiste la bolla come in NBA, i giocatori tornano a casa e fanno quello che facciamo noi… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA come Basket, Eurolega: il Fenerbahce fa 9 vittorie in fila, al Panathinaikos il derby di Atene

... dopo le esperienze in NBA (i turchi erano 5 - 10 prima del suo ritorno a Istanbul). Lo Zenit ... sono perfetti dalla lunetta, 25 su 25, e dominano a rimbalzo , come indica il 38 - 19 finale (15 - 6 in ...

E' in edicola il numero 69 di Basket Magazine

La Nba è ricca di spunti, dai Warriors rinati con il ritorno di Stephen Curry (servizio di Carlo ... ma che nello sport è già iniziata anche nelle discipline tradizionalmente più "maschili" come ...

Durant gioca, anzi no... L'incredibile fiasco del protocollo Covid che imbarazza l'Nba La Gazzetta dello Sport NBA, com'è giocare in squadra con Luka Doncic? Lo spiega Boban Marjanovic

Finora Boban Marjanovic non ha trovato troppo spazio nelle nuove rotazioni di coach Rick Carlisle: un totale di 61 minuti in 7 gare disputate, meno di 10 a sera. Viaggia a 5.4 punti di media, avendo s ...

... dopo le esperienze in(i turchi erano 5 - 10 prima del suo ritorno a Istanbul). Lo Zenit ... sono perfetti dalla lunetta, 25 su 25, e dominano a rimbalzo ,indica il 38 - 19 finale (15 - 6 in ...Laè ricca di spunti, dai Warriors rinati con il ritorno di Stephen Curry (servizio di Carlo ... ma che nello sport è già iniziata anche nelle discipline tradizionalmente più "maschili"...Finora Boban Marjanovic non ha trovato troppo spazio nelle nuove rotazioni di coach Rick Carlisle: un totale di 61 minuti in 7 gare disputate, meno di 10 a sera. Viaggia a 5.4 punti di media, avendo s ...