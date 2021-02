Milan, parla il tifoso Abatantuono: “Oltre a Ibrahimovic serve un altro fuoriclasse” (Di sabato 6 febbraio 2021) “Tomori, Mandzukic e Meite? Sì d’accordo, ci saremo anche rafforzati in alcuni reparti, però ciò che intendo io, quando si parla di rafforzare una squadra, mi riferisco all’acquisto di grandi nomi, giocatori eccellenti, a cui tutte le squadre fanno il filo. Con tutto il rispetto per i nostri nuovi giocatori si intende, però al Milan, manca ancora una presenza predominante“. È questo il pensiero di Diego Abatantuono, comico, attore e grande tifoso del Milan. Nel corso di un’intervista a Tuttosport Abatantuono ha parlato del salto di qualità di rossoneri e della necessità di ingaggiare un altro fuoriclasse Oltre a Zlatan Ibrahimovic: “Ibra è uno dei giocatori più forti che ci siano nel panorama ... Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) “Tomori, Mandzukic e Meite? Sì d’accordo, ci saremo anche rafforzati in alcuni reparti, però ciò che intendo io, quando sidi rafforzare una squadra, mi riferisco all’acquisto di grandi nomi, giocatori eccellenti, a cui tutte le squadre fanno il filo. Con tutto il rispetto per i nostri nuovi giocatori si intende, però al, manca ancora una presenza predominante“. È questo il pensiero di Diego, comico, attore e grandedel. Nel corso di un’intervista a Tuttosporthato del salto di qualità di rossoneri e della necessità di ingaggiare una Zlatan: “Ibra è uno dei giocatori più forti che ci siano nel panorama ...

