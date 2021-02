Llorente-Deulofeu: l’attacco dell’Udinese a ritmo di flamenco (Di sabato 6 febbraio 2021) L’Udinese di Luca Gotti ha come obiettivo quello di raggiungere la salvezza. I bianconeri stanno svolgendo un buon campionato e vogliono trovare punti preziosi nelle prossime uscite per allontanarsi ancora di più dalla zona retrocessione. Il mercato di riparazione ha portato a Udine un nome di spessore e di livello internazionale: Fernando Llorente è un nuovo calciatore della società di Pozzo e rappresenta un acquisto importante. L’ex Napoli ha preso il posto di Lasagna che è approdato all’Hellas Verona. l’attacco dei friulani ha quindi cambiato volto e, oltre allo spagnolo che vuole rendersi protagonista, un altro connazionale è pronto ad essere, di nuovo, un elemento fondamentale: è Deulofeu. l’attacco bianconero è pronto a ballare a ritmo di flamenco. La coppia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 febbraio 2021) L’Udinese di Luca Gotti ha come obiettivo quello di raggiungere la salvezza. I bianconeri stanno svolgendo un buon campionato e vogliono trovare punti preziosi nelle prossime uscite per allontanarsi ancora di più dalla zona retrocessione. Il mercato di riparazione ha portato a Udine un nome di spessore e di livello internazionale: Fernandoè un nuovo calciatore della società di Pozzo e rappresenta un acquisto importante. L’ex Napoli ha preso il posto di Lasagna che è approdato all’Hellas Verona.dei friulani ha quindi cambiato volto e, oltre allo spagnolo che vuole rendersi protagonista, un altro connazionale è pronto ad essere, di nuovo, un elemento fondamentale: èbianconero è pronto a ballare adi. La coppia ...

Smarso : #UdineseVerona probabili formazioni: Per i friulani in difesa l'ex SAMIR è pronto al rientro con NUYTINCK e BECAO,… - BondolaSmarsa : #UdineseVerona probabili formazioni: Per i friulani in difesa l'ex SAMIR è pronto al rientro con NUYTINCK e BECAO,… - Ferrex99 : @NicoSchira Il mio Lukaku per i suoi Lautaro Martinez, Sanchez e De Paul. Io sono al secondo posto e lui al terzo.… - Fantacalcio : FANTARACCONTI - Llorente e Deulofeu come Cassano e Pazzini? Io ci credo - messveneto : Parlano i tifosi: «Udinese, Llorente è la punta che serviva. Deulofeu l’uomo in più da qui in avanti»: I tifosi app… -