Inzaghi: «Abbiamo lasciato qualche punto, ma adesso siamo lì e non vogliamo mollare» (Di sabato 6 febbraio 2021) Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cagliari di domani sera. Domani si affrontano la squadra che ha fatto più punti nel 2021 e quella che ne ha fatti di meno: “Contro il Cagliari sarà una partita molto insidiosa. Loro stanno facendo pochi punti, ma le prestazioni sono buone. Ho visto l’ultima partita, ha ottime qualità e gioca un buon calcio. Ce l’aspettiamo con un modulo speculare al nostro. Sicuramente, per quello che ha mostrato, non merita la classifica attuale”. Quanto conta avere una settimana intera per preparare una partita? “C’è più possibilità di allenarsi bene e di andare nello specifico. Da dopo il lockdown non eravamo più preparati. Abbiamo lavorato bene, anche se Abbiamo qualche problemino. Domani non ci saranno Strakosha, Patric, Luiz ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 febbraio 2021) Il tecnico della Lazio, Simone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cagliari di domani sera. Domani si affrontano la squadra che ha fatto più punti nel 2021 e quella che ne ha fatti di meno: “Contro il Cagliari sarà una partita molto insidiosa. Loro stanno facendo pochi punti, ma le prestazioni sono buone. Ho visto l’ultima partita, ha ottime qualità e gioca un buon calcio. Ce l’aspettiamo con un modulo speculare al nostro. Sicuramente, per quello che ha mostrato, non merita la classifica attuale”. Quanto conta avere una settimana intera per preparare una partita? “C’è più possibilità di allenarsi bene e di andare nello specifico. Da dopo il lockdown non eravamo più preparati.lavorato bene, anche seproblemino. Domani non ci saranno Strakosha, Patric, Luiz ...

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? Vi ricordate tutti i gol segnati dai nerazzurri contro le formazioni allenate da Filippo… - napolista : Inzaghi: «Abbiamo lasciato qualche punto, ma adesso siamo lì e non vogliamo mollare» “Il campionato è difficilissim… - vocelaziale : RT @OfficialSSLazio: #Inzaghi ?? 'Il nostro obiettivo è qualificarci ancora in @ChampionsLeague. Abbiamo perso qualche punto per le tante di… - OfficialSSLazio : #Inzaghi ?? 'Il nostro obiettivo è qualificarci ancora in @ChampionsLeague. Abbiamo perso qualche punto per le tante… - RegPino : @RobertoRenga Oggi abbiamo un Lippi in panchina..ora deve scegliere i Totti, Del Piero,Pirlo,Buffon,Inzaghi ecc ecc… -