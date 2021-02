Infortunio Boga: out in Sassuolo-Spezia. Le sue condizioni (Di sabato 6 febbraio 2021) Jeremie Boga non ce la fa ed è costretto a lasciare il campo nel corso di Sassuolo-Spezia: ecco le condizioni dell’attaccante ivoriano Jeremie Boga non riesce a trovare continuità in questa stagione. Il numero 7 del Sassuolo, reduce dal gol all’ultimo minuto contro il Cagliari, è stato costretto ad abbandonare il campo al 37? del primo tempo contro lo Spezia. Problema ai flessori della coscia sinistra per lui e dentro al suo posto Haraslin. Saranno da verificare le sue condizioni in vista delle prossime gare. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Jeremienon ce la fa ed è costretto a lasciare il campo nel corso di: ecco ledell’attaccante ivoriano Jeremienon riesce a trovare continuità in questa stagione. Il numero 7 del, reduce dal gol all’ultimo minuto contro il Cagliari, è stato costretto ad abbandonare il campo al 37? del primo tempo contro lo. Problema ai flessori della coscia sinistra per lui e dentro al suo posto Haraslin. Saranno da verificare le suein vista delle prossime gare. Leggi su Calcionews24.com

... fino all'infortunio del bulgaro nel primo tempo della partita contro la squadra di Pioli. Si ... De Zerbi tiene ancora Berardi in panchina, ma può contare su un Boga in stato di grazia. Completa il trio ...

... Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Traoré, Djuricic, Boga; Caputo. All. Pobega e Saponara sono out per squalifica, Nzola è ancora fermo per infortunio. Il tridente d'...

Boga verrà sottoposto ad accertamenti clinici nelle prossime ore per determinare l’entità dell’infortunio: grande apprensione tra gli uomini di Roberto De Zerbi.

Si ferma Jeremie Boga. Al 35' del match tra Sassuolo e Spezia al Mapei Stadium l’ex esterno del Chelsea si è fermato toccandosi il flessore dopo uno scatto sulla sinistra. Un guaio muscolare che ...

