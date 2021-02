I risultati di Serie B, 21ª giornata: successi salvezza di Reggina e Cremonese, la classifica (Di sabato 6 febbraio 2021) Tantissime indicazioni dai risultati della 21ª giornata del campionato di Serie B, la stagione entra sempre più nel vivo. Nel primo match incredibile tonfo del Lecce che ha perso in casa contro l’Ascoli, successo a sorpresa dei bianconeri. Partita bellissima tra Brescia e Cittadella, rimonta degli ospiti da 3-0 a 3-3. Altri pareggi con il risultato di 1-1 in Cosenza-Spal e Salernitana-Chievo. Colpo grosso del Venezia che ha sbancato il campo del Frosinone, in zona salvezza successi di Cremonese e Reggina rispettivamente contro Pisa e Pescara. Tutti i risultati e come cambia la classifica. I risultati DI Serie B LECCE-ASCOLI 1-2 BRESCIA-CITTADELLA 3-3 COSENZA-SPAL 1-1 Cremonese-PISA ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 6 febbraio 2021) Tantissime indicazioni daidella 21ªdel campionato diB, la stagione entra sempre più nel vivo. Nel primo match incredibile tonfo del Lecce che ha perso in casa contro l’Ascoli, successo a sorpresa dei bianconeri. Partita bellissima tra Brescia e Cittadella, rimonta degli ospiti da 3-0 a 3-3. Altri pareggi con il risultato di 1-1 in Cosenza-Spal e Salernitana-Chievo. Colpo grosso del Venezia che ha sbancato il campo del Frosinone, in zonadirispettivamente contro Pisa e Pescara. Tutti ie come cambia la. IDIB LECCE-ASCOLI 1-2 BRESCIA-CITTADELLA 3-3 COSENZA-SPAL 1-1-PISA ...

