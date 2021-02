Governo: in corso vertice big M5S con Grillo, presente squadra ministri uscenti (Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - Sono tanti i ministri uscenti M5S presenti al vertice del Movimento con Beppe Grillo, Davide Casaleggio e il premier Giuseppe Conte. Oltre a Luigi Di Maio, Alfonso Bonafede, Stefano Patuanelli, Riccardo Fraccaro, nonché i capigruppo di Camera e Senato, la vicepresidente del Senato Paola Taverna e il capo politico Vito Crimi, sono arrivati alla spicciolata al Palazzo dei gruppi anche i ministri uscenti Federico D'Incà, Vincenzo Spadafora e Lucia Azzolina. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - Sono tanti iM5S presenti aldel Movimento con Beppe, Davide Casaleggio e il premier Giuseppe Conte. Oltre a Luigi Di Maio, Alfonso Bonafede, Stefano Patuanelli, Riccardo Fraccaro, nonché i capigruppo di Camera e Senato, la vicepresidente del Senato Paola Taverna e il capo politico Vito Crimi, sono arrivati alla spicciolata al Palazzo dei gruppi anche iFederico D'Incà, Vincenzo Spadafora e Lucia Azzolina.

