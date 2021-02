Governo: Draghi e il totoministri, per i media sul podio Giorgetti, Cartabia e Delrio (Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - La presenza di Mario Draghi sui media italiani è una costante più o meno silenziosa dallo scorso mese di dicembre. Nei primi 15 giorni di gennaio Draghi aveva raccolto 1.282 citazioni, salite a 2.278 al 1mo febbraio per poi 'esplodere' (14.859 menzioni in quattro giorni) con l'incarico conferitogli dal Presidente della Repubblica il 2 febbraio mattina. Giancarlo Giorgetti, Marta Cartabia e Graziano Delrio sono i più citati nel totoministri ma, nelle ultime ore, è in rapida ascesa l'economista Carlo Cottarelli. È quanto emerge dal monitoraggio svolto su oltre 1.500 fonti media fra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog da mediamonitor.it, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - La presenza di Mariosuiitaliani è una costante più o meno silenziosa dallo scorso mese di dicembre. Nei primi 15 giorni di gennaioaveva raccolto 1.282 citazioni, salite a 2.278 al 1mo febbraio per poi 'esplodere' (14.859 menzioni in quattro giorni) con l'incarico conferitogli dal Presidente della Repubblica il 2 febbraio mattina. Giancarlo, Martae Grazianosono i più citati nelma, nelle ultime ore, è in rapida ascesa l'economista Carlo Cottarelli. È quanto emerge dal monitoraggio svolto su oltre 1.500 fontifra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog damonitor.it, ...

matteosalvinimi : Entrare nel governo? Per fare cosa e con chi? Con Draghi parleremo di salute, scuola e lavoro, di vita reale, di pe… - matteosalvinimi : Se qualcuno a sinistra ha in mente la riedizione del governo Conte, cambiando Conte con Draghi, non ci interessa. - fattoquotidiano : CON DRAGHI AL GOVERNO DIREMO ADDIO AL WELFARE Chi sognava ingenuamente che dall’azione congiunta di Pd e 5Stelle po… - Frances07529588 : @MinistroEconom1 Tutto teatrino. Draghi è venuto a fornirci. La crisi di governo ? Tutto premeditato - eleaugusta : RT @paolatommasi: A me la presenza della @LegaSalvini nel governo #Draghi tranquillizza. Asse sarebbe troppo spostato a sinistra altrimenti… -