Governo Draghi con Conte e Salvini? La posizione di Italia Viva (Di sabato 6 febbraio 2021) (Adnkronos) - Giuseppe Conte ministro nel Governo di Mario Draghi? ''Non abbiamo messo nessun veto su nessun nome. Saranno Mattarella e Draghi a scegliere la squadra di Governo". Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera, riassume così al Tg2 la posizione del partito guidato su Matteo Renzi. "L'importante è che si tratti di persone competenti. Mi auguro che altre forze politiche non inizino un mercato sui nomi...", dice riferendosi alla composizione dell'esecutivo dopo il primo giro di consultazioni. La novità più significativa, probabilmente, è rappresentata dall'apertura di Matteo Salvini, con la Lega disponibile a far parte del nuovo Governo.

"La pattuglia sta diventando troppo grande". Ma "se Draghi farà bene, avrà nostro voto su provvedimenti condivisi" ''Non ho cambiata idea, resto fuori'' dal governo Draghi, ''a maggior ragione perché la pattuglia" a palazzo Chigi "sta diventando estremamente eterogenea''. Così al Tg5 la leader Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, che in ogni caso '...

21.27 Meloni non cambia idea: "No con Draghi" "Sta diventando una pattuglia eterogena di partiti che non condividono niente. Non ho cambiato idea. Resto fuori dal governo Draghi. Così il leader di Fratelli d'Italia, Meloni, al Tg5. Sull'ipotesi di trovare una intesa sui temi: "Lo spero, la nostra scelta di non votare la fiducia a Draghi non è un 'no' sul nome,...

