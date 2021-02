GF Vip, l’abbraccio degli ex inquilini a Dayane Mello. Poi la sorpresa della piccola Sofia (Di sabato 6 febbraio 2021) Una puntata del Grande Fratello VIP all’insegna delle emozioni forti, quella andata in onda ieri in prima serata su Canale 5. La protagonista non poteva che essere Dayane Mello, la prima finalista donna della quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, che è stata raggiunta da una notizia terribile nei giorni scorsi. Come noto, il fratello di Dayane, Lucas, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 febbraio in Brasile, e precisamente nei pressi di Lontras, nella Valle dell’Itajaí. La Mello e suo fratello, che aveva solo 26 anni, erano molto legati, e la notizia della tragica morte ha devastato Dayane. La brasiliana ha scelto comunque di rimanere all’interno della Casa più ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 6 febbraio 2021) Una puntata del Grande Fratello VIP all’insegna delle emozioni forti, quella andata in onda ieri in prima serata su Canale 5. La protagonista non poteva che essere, la prima finalista donnaquinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, che è stata raggiunta da una notizia terribile nei giorni scorsi. Come noto, il fratello di, Lucas, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 febbraio in Brasile, e precisamente nei pressi di Lontras, nella Valle dell’Itajaí. Lae suo fratello, che aveva solo 26 anni, erano molto legati, e la notiziatragica morte ha devastato. La brasiliana ha scelto comunque di rimanere all’internoCasa più ...

