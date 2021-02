Faenza, una donna di 46 anni morta in casa con ferite d’arma da taglio: ipotesi omicidio (Di sabato 6 febbraio 2021) Una donna di 46 anni è stata trovata morta, stamattina, con ferite da arma da taglio in una casa in via Corbara, a Faenza, Ravenna. Sul posto, oltre alla squadra Mobile, gli agenti del locale Commissariato e della polizia Scientifica, sono arrivati anche il om di turno Angela Scorza e il procuratore capo facente funzioni di Ravenna, Daniele Barberini. Si indaga per omicidio. Secondo quanto si apprende, stamani attorno alle 6 dall’appartamento qualcuno avrebbe sentito provenire rumori sospetti e quando la polizia è arrivata ha trovato il cadavere. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche la possibilità che la donna sia stata uccisa in seguito a un tentativo di rapina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Unadi 46è stata trovata, stamattina, conda arma dain unain via Corbara, a, Ravenna. Sul posto, oltre alla squadra Mobile, gli agenti del locale Commissariato e della polizia Scientifica, sono arrivati anche il om di turno Angela Scorza e il procuratore capo facente funzioni di Ravenna, Daniele Barberini. Si indaga per. Secondo quanto si apprende, stamani attorno alle 6 dall’appartamento qualcuno avrebbe sentito provenire rumori sospetti e quando la polizia è arrivata ha trovato il cadavere. Tra leal vaglio c’è anche la possibilità che lasia stata uccisa in seguito a un tentativo di rapina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

