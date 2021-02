Draghi: ultime consultazioni tra Recovery Fund, M5s e Lega (Di sabato 6 febbraio 2021) Oggi il rush finale che porterà alla formazione di un nuovo governo targato Mario Draghi. Tra l’incognita giallo/verde e i piani per i fondi europei Le incognite di Draghi Nella serata probabilmente avremo la sicurezza di un nuovo esecutivo con a capo il Super Mario d’Europa. Dopo le consultazioni dei giorni scorsi che hanno visto incassare il si di Fi, Pd e Iv; è tempo dell’incognita Salvini, e pentastellati. Nella giornata odierna, infatti, sarà la Lega ad ascoltare Draghi, mentre un M5s minaccioso di scissione si affiderà al pre-vertice Conte-Grillo. Tutti auspicano in un Governo politico, anche se si parla di 8 tecnici e 12 rappresentanti delle diverse forse politiche. Una maggioranza tutta da disegnare, con un mandato che non pare essere visto di buon occhio fino al 2023 (punto su cui si è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 febbraio 2021) Oggi il rush finale che porterà alla formazione di un nuovo governo targato Mario. Tra l’incognita giallo/verde e i piani per i fondi europei Le incognite diNella serata probabilmente avremo la sicurezza di un nuovo esecutivo con a capo il Super Mario d’Europa. Dopo ledei giorni scorsi che hanno visto incassare il si di Fi, Pd e Iv; è tempo dell’incognita Salvini, e pentastellati. Nella giornata odierna, infatti, sarà laad ascoltare, mentre un M5s minaccioso di scissione si affiderà al pre-vertice Conte-Grillo. Tutti auspicano in un Governo politico, anche se si parla di 8 tecnici e 12 rappresentanti delle diverse forse politiche. Una maggioranza tutta da disegnare, con un mandato che non pare essere visto di buon occhio fino al 2023 (punto su cui si è ...

