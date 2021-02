Draghi, le dico cosa serve (e non serve) alla scuola (Di sabato 6 febbraio 2021) Professor Draghi, nel rispetto della sua specchiata competenza mi permetto di darle alcuni consigli non richiesti sulla scuola, uno dei temi su cui è caduto il Conte due. Servono gesti concreti, mirati, decisi, e la prego di non accostare mai il termine riforma alla scuola, l’abbinamento negli ultimi venti anni ha portato solo disastri. In un momento in cui tutti la avvicinano ad un futuro palingenetico io la invito ad occuparsi dei cosiddetti conti della serva (con tutto il rispetto per la serva). Le faccio un elenco. 1) La prima decisione da prendere riguarda gli esami di maturità. Senza la crisi di governo dovevamo già avere la scelta delle materie, e a questo si rimedia facilmente. Più complicato, ma necessario, stabilire come si potrà sostenere l’esame: se con la formula dello scorso anno, se con almeno la prova ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 febbraio 2021) Professor, nel rispetto della sua specchiata competenza mi permetto di darle alcuni consigli non richiesti sulla, uno dei temi su cui è caduto il Conte due. Servono gesti concreti, mirati, decisi, e la prego di non accostare mai il termine riforma, l’abbinamento negli ultimi venti anni ha portato solo disastri. In un momento in cui tutti la avvicinano ad un futuro palingenetico io la invito ad occuparsi dei cosiddetti conti della serva (con tutto il rispetto per la serva). Le faccio un elenco. 1) La prima decisione da prendere riguarda gli esami di maturità. Senza la crisi di governo dovevamo già avere la scelta delle materie, e a questo si rimedia facilmente. Più complicato, ma necessario, stabilire come si potrà sostenere l’esame: se con la formula dello scorso anno, se con almeno la prova ...

