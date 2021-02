Covid: oggi 13.442 casi e 385 morti, positività giù a 4,7% (Di sabato 6 febbraio 2021) AGI - In calo i nuovi casi Covid in Italia: sono 13.442, (ieri 14.218), con 282.407 tamponi, 12mila più di ieri. Tanto che il tasso di positività torna a calare dopo tre giorni di aumento ed è al 4,7% (ieri 5,2%). I decessi giornalieri sono 385 (ieri 377), per un totale di 91.003 vittime da inizio epidemia. Ancora in calo i ricoveri: le terapie intensive sono 32 di meno (ieri -9) con 144 ingressi del giorno, e scendono a 2.110, mentre i ricoveri ordinari sono 167 in meno (ieri -168), 15.408 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi giornalieri è la Lombardia (+1.923), seguita da Campania (+1.546), Emilia Romagna (+1.383), Lazio (+1.014) e Puglia (+926). I contagi totali sono 2.625.098. Stabile il numero di guariti, 15.138 (ieri 14.995), per un totale ... Leggi su agi (Di sabato 6 febbraio 2021) AGI - In calo i nuoviin Italia: sono 13.442, (ieri 14.218), con 282.407 tamponi, 12mila più di ieri. Tanto che il tasso ditorna a calare dopo tre giorni di aumento ed è al 4,7% (ieri 5,2%). I decessi giornalieri sono 385 (ieri 377), per un totale di 91.003 vittime da inizio epidemia. Ancora in calo i ricoveri: le terapie intensive sono 32 di meno (ieri -9) con 144 ingressi del giorno, e scendono a 2.110, mentre i ricoveri ordinari sono 167 in meno (ieri -168), 15.408 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con piùgiornalieri è la Lombardia (+1.923), seguita da Campania (+1.546), Emilia Romagna (+1.383), Lazio (+1.014) e Puglia (+926). I contagi totali sono 2.625.098. Stabile il numero di guariti, 15.138 (ieri 14.995), per un totale ...

