Consultazioni, Salvini: “Con Draghi sintonia sull’idea di sviluppo del Paese. Non abbiamo posto veti né su persone, né su idee” (Di sabato 6 febbraio 2021) “Noi non poniamo condizioni. Altri lo fanno, noi nessuna condizioni né su persone, né sulle idee. Il bene del Paese deve superare interesse personale e partitico”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al termine dell’incontro con Draghi. “Se c’è qualcosa che deve nascere non possiamo parlare della sua fine. Ci devono essere alcuni obiettivi condivisi, ciascuno deve rinunciare ad un pezzo di priorità per fare un tratto di strada che, non sarà lungo, insieme. Sull’immigrazione l’Ue ci chiede di difendere le frontiere non penso dunque che sia questo un tema divisivo” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) “Noi non poniamo condizioni. Altri lo fanno, noi nessuna condizioni né su, né sulle. Il bene deldeve superare interesse personale e partitico”. Lo ha detto il leader della Lega Matteoal termine dell’incontro con. “Se c’è qualcosa che deve nascere non possiamo parlare della sua fine. Ci devono essere alcuni obiettivi condivisi, ciascuno deve rinunciare ad un pezzo di priorità per fare un tratto di strada che, non sarà lungo, insieme. Sull’immigrazione l’Ue ci chiede di difendere le frontiere non penso dunque che sia questo un tema divisivo” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

