Campania | ancora 1 546 positivi su oltre 19 mila tamponi | tasso all’8%

L'Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino odierno relativo a positivi, guariti e deceduti per coronavirus. positivi del giorno: 1.546 (di cui 147 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.319 Sintomatici: 80 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare tamponi del giorno: 19.325 (di cui 3.001 antigenici) Totale positivi: 230.392 (di cui 1.980 antigenici) Totale tamponi: 2.525.894 (di cui 39.778 antigenici)? ?Deceduti: 9 (*)? Totale deceduti: 3.888 Guariti: 616 Totale guariti: 162.264 * 9 deceduti nelle ultime 48 ore. ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 108 Posti letto di degenza ...

