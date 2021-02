Calendario Serie A calcio oggi: orari 6 febbraio, tv, streaming, programma SKY e DAZN (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo l’anticipo tra Fiorentina e Inter, che ha visto i nerazzurri imporsi al Franchi per 0-2, la Serie A è pronta nuovamente a tornare in campo – oggi 6 febbraio – con la seconda parte del programma relativo alla ventunesima giornata, la seconda del girone di ritorno della stagione 2020/2021. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi. Saranno quattro le sfide del sabato iniziando dalle ore 15 con Torino-Atalanta su Sky Sport Serie A e Sassuolo-Spezia su Sky Sport 253, per poi proseguire alle 18 col big match Juventus-Roma, su Sky Sport Serie A, mentre alle 20.45 il Napoli di Gennaro Gattuso sarà invece ospite del Genoa, questa volta su DAZN. : 21ª GIORNATA6/2 15.00 Atalanta-Torino: ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo l’anticipo tra Fiorentina e Inter, che ha visto i nerazzurri imporsi al Franchi per 0-2, laA è pronta nuovamente a tornare in campo –– con la seconda parte delrelativo alla ventunesima giornata, la seconda del girone di ritorno della stagione 2020/2021. Attiva ora. Guarda 3 partite diA TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi. Saranno quattro le sfide del sabato iniziando dalle ore 15 con Torino-Atalanta su Sky SportA e Sassuolo-Spezia su Sky Sport 253, per poi proseguire alle 18 col big match Juventus-Roma, su Sky SportA, mentre alle 20.45 il Napoli di Gennaro Gattuso sarà invece ospite del Genoa, questa volta su. : 21ª GIORNATA6/2 15.00 Atalanta-Torino: ...

