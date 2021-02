Bronchiolite nei neonati | sintomi e cosa fare per curarla correttamente

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 6 febbraio 2021) Cheè la? Probabilmente se non avete ancora dei bambini, non ne avrete mai sentito parlare mentre se siete delle future mamme, o neo mamme, starete cercando di informarvi su questa infezione. Mamme e papà, oggi vi parliamo quindi di questa malattia. Laè un’infezione virale acuta che colpisce il sistema respiratorio deicon maggiore prevalenza nei primi 6 mesi di vita e maggiore incidenza tra novembre e marzo. E’ una infezione assolutamente da non sottovalutare per la quale una corretta e tempestiva diagnosi può davverola differenza. Idellaneinon vanno trascurati. Prima si interviene con una terapia accurata e più probabilità si hanno che l’infezione venga sconfitta nel giro ...