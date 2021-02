Australian Open 2021, analisi tabellone femminile: Barty e Serena Williams le più comode fino agli ottavi. Muguruza mina vagante (Di sabato 6 febbraio 2021) Sarà al via lunedì il tabellone principale degli Australian Open 2021 per quel che concerne la sua versione femminile. Com’è stato reso noto dall’account ufficiale del torneo, su Twitter, ci sarà questa divisione dei primi turni: lunedì quelli della parte bassa, martedì quelli della parte alta. Andiamo a scoprire, quarto per quarto, la situazione. PRMO QUARTO Questa parte di tabellone è comandata da Ashleigh Barty. L’Australiana, numero 1 del mondo, debutterà contro la montenegrina Danka Kovinic e ha già messo in mostra una buona condizione nella settimana che si sta concludendo a Melbourne. La strada per i quarti di finale non sembra presentare particolari difficoltà, se si eccettua un possibile terzo turno di livello con la russa Ekaterina ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) Sarà al via lunedì ilprincipale degliper quel che concerne la sua versione. Com’è stato reso noto dall’account ufficiale del torneo, su Twitter, ci sarà questa divisione dei primi turni: lunedì quelli della parte bassa, martedì quelli della parte alta. Andiamo a scoprire, quarto per quarto, la situazione. PRMO QUARTO Questa parte diè comandata da Ashleigh. L’a, numero 1 del mondo, debutterà contro la montenegrina Danka Kovinic e ha già messo in mostra una buona condizione nella settimana che si sta concludendo a Melbourne. La strada per i quarti di finale non sembra presentare particolari difficoltà, se si eccettua un possibile terzo turno di livello con la russa Ekaterina ...

