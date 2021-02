Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 5 febbraio 2021 (Di sabato 6 febbraio 2021) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 5 febbraio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 lo show Il Cantante Mascherato ha avuto 3605 spettatori (16.18%); su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 2965 spettatori (16.77%). Il programma Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha ottenuto 1084 spettatori (5.14%); su Rai2 il telefilm The Good Doctor 1470 spettatori (5.37%), poi la serie The Resident 1122 (4.47%); il programma Titolo V su Rai3 ne ha conquistati 640 (2.73%). Su Rete4 la puntata di Quarto Grado ha totalizzato 1188 spettatori (5.91%) e su La7 il programma Propaganda Live ne ha avuti 1258 (6.43%). ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 6 febbraio 2021)tv: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 lo show Il Cantante Mascherato ha avuto 3605 spettatori (16.18%); su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 2965 spettatori (16.77%). Il programma Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha ottenuto 1084 spettatori (5.14%); su Rai2 il telefilm The Good Doctor 1470 spettatori (5.37%), poi la serie The Resident 1122 (4.47%); il programma Titolo V su Rai3 ne ha conquistati 640 (2.73%). Su Rete4 la puntata di Quarto Grado ha totalizzato 1188 spettatori (5.91%) e su La7 il programma Propaganda Live ne ha avuti 1258 (6.43%). ...

MonelloUn : ASCOLTI TV 5 FEBBRAIO: VINCE IL CANTANTE MASCHERATO CON 16.2% DI SHARE SU RAI1-ECCO I DATI AUDITEL DELLA PRIMA SERA… - SuperGuidaTV : Ascolti tv ieri: Il cantante mascherato 2, Grande Fratello Vip | Dati Auditel 5 febbraio 2021 #ascolti #auditel… - CorriereCitta : Ascolti tv venerdì 5 febbraio 2021: Il Cantante Mascherato, Grande Fratello Vip, Quarto Grado, Propaganda Live, dat… - infoitcultura : Ascolti tv ieri: Che Dio ci aiuti 6 (23.5%), Come un gatto in tangenziale (9.5%) | Dati Auditel 4 febbraio 2021 - xenonian1 : RT @valy_s: Allora.. In #Campania i dati del contagiohhh sono in lieve aumento.. in realtà niente di che e non si rileva nessuna pressione… -